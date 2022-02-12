مشعل: حماس تستطيع أن تصيغ مشروعاً وطنياً بالتعاون مع الفصائل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت، إنه "من الخطأ انتظار التغيرات في الساحة الدولية لحل قضيتنا الفلسطينية، فنحن من يصنع مصائرنا ونقرر حاضرنا ومستقبلنا".وأضاف خلال حوار حول مستقبل القضية الفلسطينية في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، أن "الاعتقالات السياسية مدانة تماماً في الضفة الغربية، ويأتي أحد ثمرات جريمة التنسيق الأمني".وتابع: مشعل: "لا نقبل أن يفرض أحد علينا قيادات بقوة الأمر الواقع، وحماس بالتعاون مع الفصائل تستطيع أن تصيغ مشروعاً وطنياً"، مشيراً إلى أن "معركة سيف القدس حولت كل خطوات ترمب إلى رماد".وبشأن العلاقة مع إيران، شدد رئيس حركة حماس في الخارج، بأن العلاقة مع طهران ليست جديدة، وقد بدأت في مطلع التسعينيات، و"مبنية على فلسفة حماس أنها حركة مقاومة ولا تستطيع أن تتخلى عن عمقها العربي والإسلامي"، وفق تعبيره.وأردف مشعل: بأن إيران تتميز عن الدول التي تدعم شعبنا ومقاومتنا أن لديها هامشا في الدعم العسكري، إسنادا وتصنيعا، مشيراً إلى أن "الدعم الذي نتلقاه من إيران وغيرها ليس مشروطا، والدليل على ذلك خروجنا من سوريا بقرار من قيادة الحركة".