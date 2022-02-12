شاهد: مقتل مواطن إثر شجار عائلي شمال قطاع غزة

وقال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن المواطن باسل شبات (52 عاماً)، قتل إثر شجار عائلي تخلله إطلاق نار في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.



