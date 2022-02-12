شاهد: مقتل مواطن إثر شجار عائلي شمال قطاع غزة
أفادت الشرطة، بغزة، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، بمقتل مواطن، إثر شجار عائلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن المواطن باسل شبات (52 عاماً)، قتل إثر شجار عائلي تخلله إطلاق نار في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وأضاف: بأن الشرطة سيطرت على الشجار وألقت القبض على عدد من مُطلقي النار والمتسببين بالشجار، وصادرت عدداً من قطع السلاح، كما تم فتح تحقيق في الحادثة.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر وصول القتيل وعدة إصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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