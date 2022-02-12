وزارة الثقافة تطلق سلسلة أفلام "حكايا المخيم"

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الثقافة، سلسلة أفلام وثائقية بعنوان "حكايا المخيم" توثق من خلالها شهادات حول النكبة، والصوت النابض بحق العودة الذي تمثله المخيمات الفلسطينية.وأوضحت الوزارة في بيانها، مساء اليوم السبت، أن إنتاج هذه الأفلام يأتي تعزيزاً للرواية الفلسطينية التاريخية والثقافية والحقوقية، وحفظاً للذاكرة الوطنية، في ظل ما تتعرض له القضية من سياسات تهدف إلى طمس هذا الحق الذي كفلته الشرائع والمواثيق الدولية كافة وما تتعرض له المخيمات من انتهاكات ونقص في الخدمات والحقوق، في ظل الصمت الدولي أمام ما يعانيه اللاجئين.وأضافت، أن هذا المشروع الفني يأتي انسجاماً مع رؤية وتوجهات وزارة الثقافة في إثراء المحتوى الفلسطيني الخاص بقضية اللاجئين كمكون أساسي في تاريخ القضية من الناحية الثقافية، حيث يتناول كل فيلم قصة مخيم من جميع الجوانب السكانية والجغرافية والتاريخية والحياة اليومية والهم الوطني الجمعي لسكان المخيم.وبينت الوزارة، أنها أتمت إنتاج هذه السلسلة وشملت 12 مخيماً في الضفة الغربية، نفذ انتاجها المخرج محمد عطايا، وستبث على شاشة تلفزيون فلسطين وشبكة وطن الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الثقافة، كل يوم سبت الساعة السابعة والنصف مساءً، وأملت أن يتم استكمال انتاج سلسلة جديدة من المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة ودول اللجوء.