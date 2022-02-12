دولي

إلى 1%.. أردوغان يعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية

إلى 1%.. أردوغان يعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%.

كما ولفت إلى أن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم.

جاء ذلك خلال مشاركته مرئياً من قصر "وحيد الدين" بإسطنبول، في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم، الذي عقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وقال: "نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري".

ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني تأثير الصعود الحاد في أسعار السلع، وعلى رأسها الطاقة والغذاء، بسبب الخلل في الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم، وأن هذه التقلبات تؤثر على تركيا أيضا.

وأكد أردوغان استقرار أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية وكبح التقلبات عبر حزمة التدابير الاقتصادية المتخذة مؤخرا، مضيفاً أن تركيا تهدف إلى القضاء على آثار التضخم المرتفع لحد كبير خلال عام 2022.

وأوضح أن تركيا كافحت عبر كل الوسائل المتاحة الهجمات التي استهدفت اقتصادها.

كما أعرب عن تطلعه أن يقوم قطاع الأغذية بتخفيضات بنسبة 7 بالمئة أيضا اعتبارا من الاثنين، ليصل إجمالي التخفيضات المفروضة على السلع الغذائية الأساسية إلى 14 بالمئة.

وأكمل: "نود أن نرى نهجا مماثلا من جميع القطاعات الأخرى بإجراء تخفيضات في هذا المستوى (7 بالمئة) ينعكس مباشرة على مواطنينا اعتبارا من الاثنين".

ودعا الرئيس التركي جميع المواطنين للانضمام إلى مكافحة التضخم، وتابع: "لأول مرة في تاريخنا، تجاوزنا 30 مليون في مجال التوظيف. صادراتنا تتزايد بمعدل قياسي كل شهر. هناك زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين الدوليين ببلادنا".

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