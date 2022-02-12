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شؤون فلسطينية

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين (14 فبراير).

وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.








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