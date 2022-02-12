استمر لأكثر من ساعة.. مكالمة هاتفية بين بايدن وبوتين بشأن الأزمة الأوكرانية

رام الله - دنيا الوطنقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أجريا اتصالاً هاتفياً استمر أكثر من ساعة بشأن التصعيد الروسي على حدود أوكرانيا.في السياق، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ لافروف أن واشنطن لا تزال ملتزمة بمحادثات جدية لحل أزمة أوكرانيا.كما أكد بلينكن خلال اتصال مع لافروف، الأولوية التي توليها واشنطن لسلامة مواطنيها ودبلوماسييها وسفارتها.يتبع..