شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو المواطنين وجمهور المستهلكين لمقاطعة المتغولين على شعبنا بالأسعار

الشيوخي يدعو المواطنين وجمهور المستهلكين لمقاطعة المتغولين على شعبنا بالأسعار
عزمي الشيوخي
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، عزمي الشيوخي  المواطنين وجمهور المستهلكين لمقاطعة المتغولين على شعبنا بالأسعار كما يقاطعون الاحتلال لمواجهة الغلاء والتغول في الأسعار.

ويؤكد الشيوخي على "أننا نريد تاجر أمين ومستهلك واعي ويدعو التجار للتراحم والمستهلكين لممارسة حقهم المقدس في المعرفة قبل الشراء".

ويطالب الحكومة تحويل المتلاعبين بالأسعار الى النيابة العامة لينالوا العقاب ويدعو التجار إلى إشهار الأسعار على البضائع في محلاتهم.

واكد الشيوخي قائلاً: نرفض الغلاء ولا نقبل ان يكون المواطن الصامد المرابط ما بين جحيم جرائم ومجازر الاحتلال وجحيم الغلاء والمتغولين على شعبنا من التجار وأشار الى الاتفاق الذي تم بينه.

وبين نقابة تجار المواد الغذائية قبل ايام على ثبات الأسعار الدارجة والتزام نقابة التجار بالسقف السعري الاسترشادي للمواد الغذائية الاساسية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.

ونوه الشيوخي ان نسبة البطالة والفقر في قطاع غزة تصل الى حوالى 80% وان حال المواطنين في قطاع غزة بطون خاوية وجيوب فارغة وحياة صعبة.

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