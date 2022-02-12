بيني غانتس يصدر تعليمات للجيش بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية





وأصدر الوزير تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال المساعدة في جلب إسرائيليين من هناك، وفقًا لسيناريوهات وتقييمات الوضع.





ووفق ما نقلت إذاعة (الجيش)، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت سيدخل في جلسة تقييم أخرى حول الوضع في أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عن خطة طوارئ في وزارة الخارجية، وتشكيل فريق متخصص للأزمة.



رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير جيش الاحتلال، بني غانتس، اليوم السبت، مشاورات أمنية، بشأن الوضع في أوكرانيا.