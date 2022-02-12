الأردن يواصل تسجيل أرقام كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد اليوم السبت، تسجيل 21 وفاة و14,048 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13,477 وفاة و1,450,810 إصابات.



ووفقًا للموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة، فقد بلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 193,672 حالة، منها 1155 تتلقى العلاج في المستشفيات.



وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح (كورونا) وصل إلى 4633788 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4298869 شخصًا.



رام الله - دنيا الوطنلا يزال الأردن يسجل أرقاماً كبيرة في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).