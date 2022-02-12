حسن خريشة يشن هجوماً كبيراً على المجلس المركزي





وأوضح في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، أن "البيان الختامي لجلسة المجلس المركزي حمل نفس النص للجلسات في سنوات ماضية، لافتا إلى أن نفس البيان "قرأه سابقا أحمد عبد الرحمن، ثم كرره سليم الزعنون، وهو أيضا ما قاله رئيس السلطة محمود عباس في خطابه أمام الأمناء العامين، واليوم يكرره عزام الأحمد بنفس الجمل والكلمات وحتى الفواصل"، وفق تعبيره.



وقال خريشة: إن "المجلس المركزي لمنظمة التحرير صنعت لتنفيذ قرارات عباس فقط، وكذلك سلب صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني"، وفق وصفه.



وأضاف أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك إرادة سياسية لوقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع الاحتلال، ووقف العمل باتفاق أوسلو.



ولفت إلى أن المشاركين بجلسة المجلس المركزي يتبنون سياسة موحدة جوهرها التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، وبقاء الحالة كما هي عليه.



وأضاف الاحتلال يريد إبقاء الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية كما هو عليه، موضحا أن من يختطف منظمة التحرير قام بإفراغ مؤسساتها من جوهرها، وفق وصفه.



وطالب خريشة تطوير منظمة التحرير وترتيب أوضاعها، والذهاب إلى الانتخابات الشاملة.



رام الله - دنيا الوطنشن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، السابق، د. حسن خريشة، هجوماً كبيراً على المجلس المركزي الفلسطيني، واصفة قراراته بأنها "مكررة" ولن يتم تنفيذها.