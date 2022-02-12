حزب الشعب يجدد تمسكه بالأسس التي على أساسها يقام أي حوار سياسي

رام الله - دنيا الوطنقال فهمي شاهين، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، ان الحزب ما زال يتمسك في الأسس التي سبق وطرحها على كافة القوى والفصائل والقيادة الفلسطينية، وهي تعتبر بالنسبة له أساس أي حوار سياسي فلسطيني.وأكد شاهين ان حزب الشعب يؤكد مجدداَ دعوته لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الأسس التي سبق وطرحها الحزب عديد المرات، وآخرها قبيل اجتماع المجلس المركزي الأخير، وكانت السبب الرئيسي لإنسحاب الحزب من ذلك الاجتماع.وشدد شاهين، يقول: الحوار الوطني ان كان جزئياَ أو شاملاَ، ليس مهمة علاقات عامة، ويجب ان يقام على أسس سياسية تفضي إلى التنفيذ الفوري لقرارات وقف العمل بالاتفاقات مع دولة الاحتلال وتعزيز وحدة وكفاح شعبنا وتكريس حقوقه الاجتماعية والديمقراطية، وكذلك تعزيز مكانة م. ت. ف والارتقاء بالشراكة الوطنية.