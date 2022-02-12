وسط تصاعد التوتر بأزمة أوكرانيا.. مباحثات هاتفية بين وزيري الدفاع الأميركي والروسي

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، هاتفياً، القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.



ووفق ما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن مباحثات أوستن- شويغو، تناولت الحشود العسكرية الروسية في القرم وعلى الحدود الأوكرانية.



يأتي ذلك في وقت توالت فيه دعوات الدول والمنظمات الغربية لرعايها ولموظفيها العاملين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد مع تزايد التصعيد على الحدود الأوكرانية.





وتحتشد قوات روسية كبيرة تقول الولايات المتحدة إنها تستعد لغزو وشيك للبلاد.



رام الله - دنيا الوطن