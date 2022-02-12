شؤون فلسطينية

وسط تصاعد التوتر بأزمة أوكرانيا.. مباحثات هاتفية بين وزيري الدفاع الأميركي والروسي

وسط تصاعد التوتر بأزمة أوكرانيا.. مباحثات هاتفية بين وزيري الدفاع الأميركي والروسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، هاتفياً، القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق ما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن مباحثات أوستن- شويغو، تناولت الحشود العسكرية الروسية في القرم وعلى الحدود الأوكرانية.

يأتي ذلك في وقت توالت فيه دعوات الدول والمنظمات الغربية لرعايها ولموظفيها العاملين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد مع تزايد التصعيد على الحدود الأوكرانية.

وتحتشد قوات روسية كبيرة تقول الولايات المتحدة إنها تستعد لغزو وشيك للبلاد.

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