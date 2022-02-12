"الخارجية": نتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، إن الوزارة تتابع باهتمام كبير أوضاع جاليتنا وطلبتنا وسفارة دولة فلسطين وطاقمها في أوكرانيا على مدار الساعة في ظل التطورات الحاصل هناك.ودعا في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، كافة المواطنين الذين لا عمل ضروري لهم في أوكرانيا إلى المغادرة، وأي مواطن بعدم الذهاب الى أوكرانيا في هذه الفترة، وإبقاء التواصل بشكل دائم وعلى مدار الساعة بين السفارة والوزارة.وأعطى المالكي تعليماته لعائلات الدبلوماسيين والعاملين في السفارة بالمغادرة فورا، وبقاء سفير دولة فلسطين وموظفي السفارة في أوكرانيا وضرورة تواجدهم في السفارة ما دام الوضع يسمح بذلك أو في بيوتهم حسب الحاجة، وطالب أبناء الجالية والطلبة الذين يمكثون في أوكرانيا بتقليل الحركة والالتزام بمنازلهم قدر الإمكان وتوخي الحذر، والاتصال بالسفارة في حال استدعى الأمر ذلك.وأكد المالكي أن سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا نشرت على صفحتها الالكترونية إعلانا لأبناء الجالية والطلبة المتواجدين هناك تطلب فيه ضرورة تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال بريد إلكتروني وأرقام هواتف وخطوط ساخنة لتحديث بياناتهم وللتواصل معهم في حال استدعت الضرورة ذلك.