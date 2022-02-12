شؤون فلسطينية

"الخارجية": نتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا في أوكرانيا

"الخارجية": نتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا في أوكرانيا
حشود روسية على تخوم أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، إن الوزارة تتابع باهتمام كبير أوضاع جاليتنا وطلبتنا وسفارة دولة فلسطين وطاقمها في أوكرانيا على مدار الساعة في ظل التطورات الحاصل هناك.

ودعا في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، كافة المواطنين الذين لا عمل ضروري لهم في أوكرانيا إلى المغادرة، وأي مواطن بعدم الذهاب الى أوكرانيا في هذه الفترة، وإبقاء التواصل بشكل دائم وعلى مدار الساعة بين السفارة والوزارة.

وأعطى المالكي تعليماته لعائلات الدبلوماسيين والعاملين في السفارة بالمغادرة فورا، وبقاء سفير دولة فلسطين وموظفي السفارة في أوكرانيا وضرورة تواجدهم في السفارة ما دام الوضع يسمح بذلك أو في بيوتهم حسب الحاجة، وطالب أبناء الجالية والطلبة الذين يمكثون في أوكرانيا بتقليل الحركة والالتزام بمنازلهم قدر الإمكان وتوخي الحذر، والاتصال بالسفارة في حال استدعى الأمر ذلك.

وأكد المالكي أن سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا نشرت على صفحتها الالكترونية إعلانا لأبناء الجالية والطلبة المتواجدين هناك تطلب فيه ضرورة تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال بريد إلكتروني وأرقام هواتف وخطوط ساخنة لتحديث بياناتهم وللتواصل معهم في حال استدعت الضرورة ذلك.

أخبار ذات صلة

وسط تصاعد التوتر بأزمة أوكرانيا.. مباحثات هاتفية بين وزيري الدفاع الأميركي والروسي

وسط تصاعد التوتر بأزمة أوكرانيا.. مباحثات هاتفية بين وزيري الدفاع الأميركي والروسي

&#34;النضال الشعبي&#34; ترحب بدعوة حسين الشيخ لحوار وطني شامل

"النضال الشعبي" ترحب بدعوة حسين الشيخ لحوار وطني شامل

(حشد) تُعلق على التعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي بغزة

(حشد) تُعلق على التعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي بغزة

الخليل: مستوطنون يقتلعون أكثر من 50 شجرة زيتون شرق صوريف

الخليل: مستوطنون يقتلعون أكثر من 50 شجرة زيتون شرق صوريف

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; بغزّة يُصدر توضيحًا مهمًا بشأن تكلفة استيراد الغاز المصري

"الإعلامي الحكومي" بغزّة يُصدر توضيحًا مهمًا بشأن تكلفة استيراد الغاز المصري

الاحتلال يقمع وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في يطا

الاحتلال يقمع وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في يطا

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويداهم محال تجارية

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويداهم محال تجارية

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في يطا

الاحتلال يقمع وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في يطا

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويداهم محال تجارية

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويداهم محال تجارية

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

الهباش والبكري يشاركان في المؤتمر الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة

الهباش والبكري يشاركان في المؤتمر الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة

فلسطين نائباً لرئيس هيئة الرقابة في منظمة العمل العربية

فلسطين نائباً لرئيس هيئة الرقابة في منظمة العمل العربية

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

منوعات

شاهد: أنجلينا جولي تدخل بنوبة بكاء أثناء خطابها الأخير

شاهد: أنجلينا جولي تدخل بنوبة بكاء أثناء خطابها الأخير

شاهد: زينة توجه رسالة غريبة لشخص مجهول.. &#34;مات بالنسبالي&#34;

شاهد: زينة توجه رسالة غريبة لشخص مجهول.. "مات بالنسبالي"

ما حقيقة زواج عايدة رياض من أحمد بدير؟

ما حقيقة زواج عايدة رياض من أحمد بدير؟

شاهد: منة فضالي &#34;قررتُ تبنّي طفل لكنه مات&#34;

شاهد: منة فضالي "قررتُ تبنّي طفل لكنه مات"

شاهد: راغب علامة يهاجم هيفاء وهبي &#34;ليست مغنية&#34;

شاهد: راغب علامة يهاجم هيفاء وهبي "ليست مغنية"

شاهد: ياسمين عز تهاجم حسن شاكوش &#34;إنت سوسة&#34;.. والأخير يرد

شاهد: ياسمين عز تهاجم حسن شاكوش "إنت سوسة".. والأخير يرد

شاهد: شيرين عبد الوهاب تلفت الأنظار ببدلة رجالي على المسرح

شاهد: شيرين عبد الوهاب تلفت الأنظار ببدلة رجالي على المسرح

بعد حلقته في برنامج &#34;كلام الناس&#34;.. نقل حمو بيكا للمستشفى

بعد حلقته في برنامج "كلام الناس".. نقل حمو بيكا للمستشفى

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها &#34;كنت أعتقد إنه ذكي&#34;

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها "كنت أعتقد إنه ذكي"

عربي

انتحار فلبينية بأسلاك جهاز طبي في مستشفى كويتي

انتحار فلبينية بأسلاك جهاز طبي في مستشفى كويتي

السعودية تهيب بمواطنيها بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن

السعودية تهيب بمواطنيها بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن

ألمانيا: مصر أهم شريك عربي

ألمانيا: مصر أهم شريك عربي

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة