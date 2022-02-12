"النضال الشعبي" ترحب بدعوة حسين الشيخ لحوار وطني شامل



وطالب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بضرورة التوافق على اجندة عملية لتجسيد هذه المبادرة الوطنية في اقرب فرصة ممكنة.



وأضاف: بأن مخرجات المجلس المركزي السياسي تشكل اجماعا وطنيا يجب تجسيده بغطاء من الكل الوطني حيث ان قرارات المجلس المركزي في الجانب السياسي عبرت عن رؤية مشتركة وقناعة تامة بان الحكومة الإسرائيلية ليس لديها أي رؤية سياسية لحل يحقق الحد الأدنى من طموح شعبنا بالحرية والاستقلال وبرنامجها المعلن والذي تطبقه عمليا هو مصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية والمزيد من اقامة البؤر الاستيطانية التي تمزق جغرافيا الضفة بهدف افشال فكرة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً.



واكد خطورة الاجراء الاسرائيلي الذي تم التوافق عليه بين مكونات الحكومة الاسرائيلية بخصوص ضم غور الاردن وذلك لكونه يقضى نهائيا على امكانية قيام دولة فلسطينية تمتلك السيادة على حدودها الخارجية.



كما شدد على ضرورة ادراك الكل الوطني لأهمية الوحدة الوطنية من حيث التوافق على الرؤية السياسية والبرنامج النضالي الذي بات يشكل الرد السليم على اجراءات ومخططات الاحتلال وما يتطلبه هذا البرنامج النضالي من التوافق على الأداة النضالية الواحدة الموحدة – القيادة الوطنية الموحدة للإشراف على توجيه وتنفيذ هذا الفعل ونقله لمستوى الهبة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنرحب محمود الزق، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بدعوة حسين الشيخ، للبدء بحوار وطني شامل لاستعادة وحدة شعبنا الوطنية.