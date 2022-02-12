شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يقتلعون أكثر من 50 شجرة زيتون شرق صوريف

الخليل: مستوطنون يقتلعون أكثر من 50 شجرة زيتون شرق صوريف
رام الله - دنيا الوطن
اقتلعت مجموعة من المستوطين، اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون شرق صوريف، شمال غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتدوا على المزارعين.

وأوضح مدير بلدية صوريف، إياد حميدات، أنّ مستوطني "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي بيت امر وصوريف، واقتلعوا أكثر من 50 شجرة زيتون في منطقة "ظهر المنصرة" شرق صوريف، تعود للمواطنين حسن حميدات، ومحمود حميدات وشقيقه جميل، وعبد المعطي حميدات، وسليمان حميدات.

وقال حميدات: إنّ "عملية تقطيع أشجار الزيتون نفذت بشكل عشوائي، في أراضي تبلغ مساحتها نحو 100 دونم، وهي منطقة زراعية يفلحها المزارعون على مدار العام".

وأشار مدير بلدية صوريف، إلى اندلاع مواجهات في المكان، عندما حاول المزارعون منع المستوطنين من تخريب وتقطيع أشجارهم.

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