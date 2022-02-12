سلطات كييف تقر خطة لإجلاء السكان تحسبا لـ"غزو روسي"

رام الله - دنيا الوطنأقرت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف خطة لإجلاء سكان المدينة، على خلفية المزاعم عن "غزو روسي وشيك".وأكد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، في تصريح مسجل منشور على صفحته في (فيسبوك)، أن هذه الخطة تحدد أماكن التجمع وكميات وسائل النقل المطلوبة والمناطق الآمنة لإجلاء السكان إليها في حالة طارئة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشار كليتشكو إلى أن مرافق البنى التحتية الأساسية والاجتماعية في كييف تستعد للتعامل مع حالة طارئة محتملة، مشددا على أن الجهود المبذولة من قبل السلطات تركز على "منع استفزازات محتملة والصمود أمام هجوم عسكري محتمل".وقال إن هناك "خطة واضحة"، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على انتشار لواء مكلف بالدفاع عن كييف من "غزو روسي".ولفت إلى ارتفاع عدد المخابئ للمواطنين بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفا أن السلطات تعمل على تطوير نظام إنذار المواطنين عن حالات طارئة.ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا، حيث دعت عدد من الدول مواطنيها إلى مغادرة هذا البلد فورا وشرعت بعضها في إجلاء طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي، وذلك رغم نفي روسيا مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة جارتها.