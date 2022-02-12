شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في يطا

الاحتلال يقمع وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في يطا
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام، في يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال، اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب عشرات المواطنين، ولجان الحماية والصمود، ومتضامنين أجانب، شاركوا في الوقفة التي دعا إليها إقليم حركة "فتح" في يطا.

يذكر، أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على رعاة الأغنام في المناطق النائية خلال الأسابيع الماضية، وعلى مواشيهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني.

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