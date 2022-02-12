النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني وتعزيز صمود شعبنا.وأضافت الجبهة خلال المشاركة في المسيرة الاسبوعية في قرية بيت دجن شرق نابلس احتجاجا على استمرار إقامة البؤر الاستيطانية على أراضي المواطنين في محافظة نابلس أن كافة اجراءات الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله.وقال عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب خلال المشاركة بالمسيرة بحضور عضو اللجنة المركزية للجبهة مناضل حنني وأعضاء الجبهة أن شعبنا بكافة قواه موحد ضد الاستيطان .هذا وقام وفد الجبهة بتهنئة حزب الشعب الفلسطيني بالذكرى الـ 40 لإعادة التأسيس مؤكدين على وحدة النضال ضد الاحتلال.