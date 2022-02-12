الهباش والبكري يشاركان في المؤتمر الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة

رام الله - دنيا الوطنيشارك الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، والشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفود من 40 دولة تضم وزراء، ومفتين، وبرلمانيين، وكتابا، وعلماء، ومفكرين، وقادة رأي، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".وقال قاضي القضاة في تصريح خلال المؤتمر ان المشاركة في فعاليات المؤتمر تنبع من أهمية العمل على صياغة خطاب ديني وسطي ومعتدل يعبر عن رسالة الإسلام السمحة ويعزز التواصل والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية في العالم الإسلامي لما فيه خير الإنسانية.وأشار الهباش الى أن تعزيز انتماء الفرد لوطنه ومجتمعه هو حجر الأساس في الانتصار على أي فكرة أخرى وهو من أنجع الطرق في مواجهة الأفكار المنغلقة والتي تعلي المصالح الفئوية على مصلحة الوطن الجامع.وطالب الهباش المؤتمرين بصياغة آلية عمل مشتركة ينخرط فيها الجميع وعلى رأسهم العلماء والمفكرين والخطباء لمواجهة أفكار التطرف والإرهاب بالتعاون مع كافة الأطراف السياسية والأمنية والاجتماعية ومحاصرتها وهزيمتها من خلال إحداث ثورة في الثقافة المجتمعية نحو فكرة الإسلام الوسطي والمعتدل في المجتمعات العربية والإسلامية، وهذا دور مهم يقع على عاتق رجال الدين والعلماء والمفكرين في الأساس .