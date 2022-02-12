الصحة تُعلن أحدث إحصائية لوفيات وإصابات فيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 43، سلفيت 23، طولكرم 71، ضواحي القدس 10، رام الله والبيرة 105، بيت لحم 74،نابلس 118، الخليل 25، جنين 63، طوباس 10، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 397، مدينة القدس 930".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 130، سلفيت 107، طولكرم 250، ضواحي القدس 27، رام الله والبيرة 494، بيت لحم 202، نابلس 435، الخليل 843، جنين 206، طوباس 65، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 950، مدينة القدس 2200".وسجلت 6 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتان في بيت لحم، 3 حالات في جنين، حالة في الخليل، حالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 115 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 304 مرضى، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.