شؤون فلسطينية

الصحة تُعلن أحدث إحصائية لوفيات وإصابات فيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة تُعلن أحدث إحصائية لوفيات وإصابات فيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 43، سلفيت 23، طولكرم 71، ضواحي القدس 10، رام الله والبيرة 105، بيت لحم 74،نابلس 118، الخليل 25، جنين 63، طوباس 10، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 397، مدينة القدس 930".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 130، سلفيت 107، طولكرم 250، ضواحي القدس 27، رام الله والبيرة 494، بيت لحم 202، نابلس 435، الخليل 843، جنين 206، طوباس 65، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 950، مدينة القدس 2200".

وسجلت 6 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتان في بيت لحم، 3 حالات في جنين، حالة في الخليل، حالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 115 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 304 مرضى، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تمارس جميع الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

"الخارجية": إسرائيل تمارس جميع الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

الهباش والبكري يشاركان في المؤتمر الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة

الهباش والبكري يشاركان في المؤتمر الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة

القدرة يكشف آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

القدرة يكشف آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

فلسطين نائباً لرئيس هيئة الرقابة في منظمة العمل العربية

فلسطين نائباً لرئيس هيئة الرقابة في منظمة العمل العربية

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

وزير شؤون القدس: تصعيد استيطاني ملحوظ يستهدف تغيير معالم المدينة المقدسة

وزير شؤون القدس: تصعيد استيطاني ملحوظ يستهدف تغيير معالم المدينة المقدسة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

الهباش والبكري يشاركان في المؤتمر الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة

الهباش والبكري يشاركان في المؤتمر الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة

فلسطين نائباً لرئيس هيئة الرقابة في منظمة العمل العربية

فلسطين نائباً لرئيس هيئة الرقابة في منظمة العمل العربية

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ43 على التوالي

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ43 على التوالي

السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنًا على هدم منزله في طمرة

السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنًا على هدم منزله في طمرة

منوعات

شاهد: أنجلينا جولي تدخل بنوبة بكاء أثناء خطابها الأخير

شاهد: أنجلينا جولي تدخل بنوبة بكاء أثناء خطابها الأخير

شاهد: زينة توجه رسالة غريبة لشخص مجهول.. &#34;مات بالنسبالي&#34;

شاهد: زينة توجه رسالة غريبة لشخص مجهول.. "مات بالنسبالي"

ما حقيقة زواج عايدة رياض من أحمد بدير؟

ما حقيقة زواج عايدة رياض من أحمد بدير؟

شاهد: منة فضالي &#34;قررتُ تبنّي طفل لكنه مات&#34;

شاهد: منة فضالي "قررتُ تبنّي طفل لكنه مات"

شاهد: راغب علامة يهاجم هيفاء وهبي &#34;ليست مغنية&#34;

شاهد: راغب علامة يهاجم هيفاء وهبي "ليست مغنية"

شاهد: ياسمين عز تهاجم حسن شاكوش &#34;إنت سوسة&#34;.. والأخير يرد

شاهد: ياسمين عز تهاجم حسن شاكوش "إنت سوسة".. والأخير يرد

شاهد: شيرين عبد الوهاب تلفت الأنظار ببدلة رجالي على المسرح

شاهد: شيرين عبد الوهاب تلفت الأنظار ببدلة رجالي على المسرح

بعد حلقته في برنامج &#34;كلام الناس&#34;.. نقل حمو بيكا للمستشفى

بعد حلقته في برنامج "كلام الناس".. نقل حمو بيكا للمستشفى

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها &#34;كنت أعتقد إنه ذكي&#34;

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها "كنت أعتقد إنه ذكي"

عربي

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

شاهد: لحظة انفجار شاحنة غاز وسط بيروت

شاهد: لحظة انفجار شاحنة غاز وسط بيروت

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية