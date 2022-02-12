القدرة يكشف آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة: إن "خلية الأزمة بوزارة الصحة تتابع الزيادة المضطردة في الحالات التي تحتاج رعاية صحية والتي تشكل ضغط على المنظومة الصحية".وأوضح خلال الإيجاز الصحفي اليومي للوزارة حول مستجدات الحالة الوبائية في القطاع، اليوم السبت، أن خلية الأزمة بالوزارة تضع كافة مقدراتها وطواقمها في حالة استنفار تام لمواجهة الموجة الرابعة.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة السعة السريرية للحالات التي تحتاج رعاية صحية وخاصة في العنايات المركزة لتحقيق الاستجابة المطلوبة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حالات الدخول للمستشفيات، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت وقف العمليات الجراحية المجدولة في المستشفيات والإبقاء على العمليات الطارئة وعمليات إنقاء الحياة.وأضاف، أن الوزارة قررت وقف كافة أنواع الإجازات للموظفين وذلك في إطار الاستعداد والاستنفار لمواجهة الموجة الرابعة، مؤكدًا على منع زيارات المرضى في المستشفيات والسماح بمرافق واحد فقط عند الحاجة.كما شدد على أن غالبية الحالات الخطيرة والحرجة وكذلك الوفيات خلال هذه الموجة هم من غير المطعمين، داعيًا كافة المواطنين إلى ضرورة التوجة لتلقي التطعيم وخاصة الجرعات الثانية والثالثة لحماية انفسهم من مخاطر الإصابة وخفض الوفيات.كما بيَّن القدرة أن الوزارة تسعى بكل السبل لرفع نسبة التطعيم في المجتمع وإتاحته في كافة المراكز الصحية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توجه حالات الاشتباه لإجراء الفحص السريع في المراكز الصحية الحكومية والأهلية والأنروا يعبر عن وعي وإدراك ويتيح المجال أمام أقسام الفرز التنفسي في المستشفيات للتعامل مع الحالات الخطيرة والحرجة فقط.