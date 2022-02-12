فلسطين نائباً لرئيس هيئة الرقابة في منظمة العمل العربية

رام الله - دنيا الوطنانتخبت هيئة الرقابة الإدارية والمالية في منظمة العمل العربية، في اجتماعها الأول أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أشرف الأعور، نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية في منظمة العمل العربية.جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للمراقبة والتدقيق على نشاطات وميزانيات منظمة العمل العربية، بما في ذلك مراجعة أعمال المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة، الموجودة في الجزائر وليبيا والسودان وسوريا.واعتبر الأعور أن انتخاب فلسطين للقيام بهذه المهمة، يعبر عن اهتمام العرب بالقضية الفلسطينية، التي أكد المؤتمر أنها ستبقى القضية المركزية لهم، حتى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.وتعنى الهيئة المذكورة بمراجعة حسابات المنظمة ومراقبتها والتأكد من سلامة الإجراءات المالية، وهي مكونة من 5 مندوبين أصليين عن فريق الحكومات يعينهم المؤتمر، وممثل واحد عن فريق أصحاب الأعمال، وممثل عن فريق العمال.كما تعد هيئة الرقابة المالية والإدارية من أهم اللجان الدستورية والنظامية لدى منظمة العمل العربية نظرا لمساهمتها في ضبط العمل والحفاظ على شفافيته ونجاحه، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك والتسبب في نجاحه وازدهاره.