شؤون فلسطينية

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ونظيره الليبي
محمد علي الحويج على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد على هامش أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ(109) ، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وشدد الوزير العسيلي على أهمية التعاون المشترك في تمكين المنتجات الوطنية من الوصول الى السوق الليبي، انطلاقاً من جودتها العالية وقدرتها التنافسية التي تمكنها من الوصول الى مختلف الاسواق، الامر الذي يتطلب تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال.

بدوره رحب وزير الاقتصاد والتجارة الليبي بالتعاون المشترك، وأبدى استعداده لتقديم التسهيلات لاستيراد المنتجات الفلسطينية على ان يتم ارسال قائمة بالسلع الفلسطينية للجانب الليبي لدراستها واتخاذ القرار المناسب.

واتفقا على رفع مستوى التنسيق والتشبيك بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الليبي على ان يتم عقد لقاءات بين اتحاد الغرف التجارية و رجال الأعمال في كلا البلدين للاطلاع على الفرص المتاحة والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة للمستثمرين.

أخبار ذات صلة

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تمارس جميع الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

"الخارجية": إسرائيل تمارس جميع الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

الهباش والبكري يشاركان في المؤتمر الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة

الهباش والبكري يشاركان في المؤتمر الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة

الصحة تُعلن أحدث إحصائية لوفيات وإصابات فيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة تُعلن أحدث إحصائية لوفيات وإصابات فيروس (كورونا) في فلسطين

القدرة يكشف آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

القدرة يكشف آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

فلسطين نائباً لرئيس هيئة الرقابة في منظمة العمل العربية

فلسطين نائباً لرئيس هيئة الرقابة في منظمة العمل العربية

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

وزير شؤون القدس: تصعيد استيطاني ملحوظ يستهدف تغيير معالم المدينة المقدسة

وزير شؤون القدس: تصعيد استيطاني ملحوظ يستهدف تغيير معالم المدينة المقدسة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

النضال الشعبي: تفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه تتطلب توحيد الجهد الوطني

الهباش والبكري يشاركان في المؤتمر الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة

الهباش والبكري يشاركان في المؤتمر الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة

فلسطين نائباً لرئيس هيئة الرقابة في منظمة العمل العربية

فلسطين نائباً لرئيس هيئة الرقابة في منظمة العمل العربية

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس عدنان الحصري

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ43 على التوالي

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ43 على التوالي

السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنًا على هدم منزله في طمرة

السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنًا على هدم منزله في طمرة

منوعات

شاهد: أنجلينا جولي تدخل بنوبة بكاء أثناء خطابها الأخير

شاهد: أنجلينا جولي تدخل بنوبة بكاء أثناء خطابها الأخير

شاهد: زينة توجه رسالة غريبة لشخص مجهول.. &#34;مات بالنسبالي&#34;

شاهد: زينة توجه رسالة غريبة لشخص مجهول.. "مات بالنسبالي"

ما حقيقة زواج عايدة رياض من أحمد بدير؟

ما حقيقة زواج عايدة رياض من أحمد بدير؟

شاهد: منة فضالي &#34;قررتُ تبنّي طفل لكنه مات&#34;

شاهد: منة فضالي "قررتُ تبنّي طفل لكنه مات"

شاهد: راغب علامة يهاجم هيفاء وهبي &#34;ليست مغنية&#34;

شاهد: راغب علامة يهاجم هيفاء وهبي "ليست مغنية"

شاهد: ياسمين عز تهاجم حسن شاكوش &#34;إنت سوسة&#34;.. والأخير يرد

شاهد: ياسمين عز تهاجم حسن شاكوش "إنت سوسة".. والأخير يرد

شاهد: شيرين عبد الوهاب تلفت الأنظار ببدلة رجالي على المسرح

شاهد: شيرين عبد الوهاب تلفت الأنظار ببدلة رجالي على المسرح

بعد حلقته في برنامج &#34;كلام الناس&#34;.. نقل حمو بيكا للمستشفى

بعد حلقته في برنامج "كلام الناس".. نقل حمو بيكا للمستشفى

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها &#34;كنت أعتقد إنه ذكي&#34;

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها "كنت أعتقد إنه ذكي"

عربي

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

شاهد: لحظة انفجار شاحنة غاز وسط بيروت

شاهد: لحظة انفجار شاحنة غاز وسط بيروت

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية