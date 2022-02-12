الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أنها سجلت 6 حالات وفاة، و397 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 950 حالة، وذلك بعد أن أجرت 1110 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكدت الوزارة في موجز تقريرها بشأن الحالة الوبائية في القطاع، وصول إجمالي تراكمي للمصابين 232165 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 34644 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 195703 حالة.كما بلغ إجمالي الوفيات 1818 وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 202 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 111 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 604791 شخص.