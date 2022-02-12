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المطران حنا يوجه رسالة لعائلتي الجعبري والعويوي

المطران حنا يوجه رسالة لعائلتي الجعبري والعويوي
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نوجه تحية الوفاء والاكرام والتقدير الى اهلنا في الخليل المرابطين فيها وهم سدنة الحرم الابراهيمي المدافعين عن بلدهم وكلنا ننتمي الى هذا البلد والى هذا الشعب والى هذه القضية العادلة.

واضاف المطران حنا اننا نوجه تحيتنا لكل ابناء الخليل ولا نستثني منهم احدا على الاطلاق معبرين عن تقديرنا وامتنانا لكافة الشخصيات التي كان لها دور وما زال في توحيد الصفوف وانهاء الخلافات ووقف حد للازمة التي تشهدها الخليل منذ فترة.

وذكر ان مدينة الخليل هي مدينة الانبياء وهي مدينة مقدسة كما هي مدينة القدس وابناء الخليل جميعا يحملون كل معاني الرحمة والاخوة والصفح والتسامح ولذلك فإننا نعتقد بأن توحيد الصفوف ومن خلال الوعي والحكمة والمسؤولية يمكن للخليل ولاهلها ان يتجاوزوا الازمة الحاصلة فأبناء الخليل جميعا هم عائلة واحدة بكافة عشائرهم وحمائلهم وعائلاتهم.

وتابع: هنالك مسؤولية ملقاه على عاتقنا جميعا وامانة يجب ان نحافظ عليها وهي السكينة والطمأنينة والسلم الاهلي وناشد عائلتي الجعبري والعويري بأن يساعدوا ويعملوا من اجل الوصول الى الصلح المنشود والسير نحو الوفاق الكامل ووقف حد للخلاف الحاصل بين الاخوة.

وختم حنا بالقول: انطلاقا من محبتنا للخليل ولاهلها الاحباء فإننا نتمنى ان تستمر الجهود الهادفة الى وقف حد لهذا الخلاف بين ابناء البلد الواحد والاسرة الواحدة ووقف حد لحالة العنف واستعمال السلاح والتي تروع المواطنين الامنين.

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