اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

رام الله - دنيا الوطناتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ونظيره الليبي محمد علي الحويج على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وليبيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد على هامش أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ(109) ، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.وشدد العسيلي على أهمية التعاون المشترك في تمكين المنتجات الوطنية من الوصول الى السوق الليبي، انطلاقا من جودتها العالية وقدرتها التنافسية التي تمكنها من الوصول الى مختلف الأسواق، الامر الذي يتطلب تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال.بدوره، رحب وزير الاقتصاد والتجارة الليبي بالتعاون المشترك، مبديا استعداده لتقديم التسهيلات لاستيراد المنتجات الفلسطينية على أن يتم إرسال قائمة بالسلع الفلسطينية للجانب الليبي لدراستها، واتخاذ القرار المناسب.واتفق الوزيران على رفع مستوى التنسيق والتشبيك بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الليبي، على أن يتم عقد لقاءات بين اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال في كلا البلدين، للاطلاع على الفرص المتاحة والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة للمستثمرين.