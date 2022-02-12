عاجل

  • الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنًا على هدم منزله في طمرة

السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنًا على هدم منزله في طمرة
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، المواطن رحيل سمار من مدينة طمرة داخل أراضي العام 1948، على هدم منزله بحجة عدم الترخيص.

وأقدم سمار على هدم منزله خشية تحمله تكاليف الهدم الباهظة، التي تفرضها عليه السلطات الإسرائيلية في حال قامت هي بهدمه.

وتكثف إسرائيل من جرائم هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة وداخل أراضي العام 48، إذ أجبر المقدسي محمود أبو دياب على هدم منزله أمس الجمعة، كما طال شبح الهدم قرية الزعرورة في النقب خلال الأسبوع الماضي، إضافة لهدم منزل لعائلة محارب في مدينة اللد.

ويعاني فلسطينيو العام 48 من قانون "كامينتس" الإسرائيلي العنصري الذي سنته الكنيسيت الإسرائيلية بهدف محاربة البناء العربي وهدم منازل العرب، ووقف عملية التمدد العمراني للفلسطينيين، وحصارهم على أقل مساحة ممكنة.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المطران حنا يوجه رسالة لعائلتي الجعبري والعويوي

المطران حنا يوجه رسالة لعائلتي الجعبري والعويوي

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ43 على التوالي

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ43 على التوالي

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

اتفاق فلسطيني ليبي على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

تقرير: جيش الاحتلال يضم في صفوفه ميلشيا حريدية متطرفة

تقرير: جيش الاحتلال يضم في صفوفه ميلشيا حريدية متطرفة

العوض: دعوة الشيخ لبدء حوار وطني تصب في حماية المشروع الوطني

العوض: دعوة الشيخ لبدء حوار وطني تصب في حماية المشروع الوطني

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين جنوب جنين

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين جنوب جنين

إطلاق نار واستهداف منشآت للاحتلال في القدس وجنين

إطلاق نار واستهداف منشآت للاحتلال في القدس وجنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنًا على هدم منزله في طمرة

السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنًا على هدم منزله في طمرة

تقرير: جيش الاحتلال يضم في صفوفه ميلشيا حريدية متطرفة

تقرير: جيش الاحتلال يضم في صفوفه ميلشيا حريدية متطرفة

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين جنوب جنين

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين جنوب جنين

اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس

اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس

&#34;هل من منخفضات جديدة؟&#34;.. طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

"هل من منخفضات جديدة؟".. طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

بحر: نشهد للراحل &#34;زياد الظاظا&#34; حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

بحر: نشهد للراحل "زياد الظاظا" حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

إعلام الاحتلال: مصرع فلسطينيين اثنين بحادث سير قرب معبر الكرامة

إعلام الاحتلال: مصرع فلسطينيين اثنين بحادث سير قرب معبر الكرامة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

منوعات

شاهد: أنجلينا جولي تدخل بنوبة بكاء أثناء خطابها الأخير

شاهد: أنجلينا جولي تدخل بنوبة بكاء أثناء خطابها الأخير

شاهد: زينة توجه رسالة غريبة لشخص مجهول.. &#34;مات بالنسبالي&#34;

شاهد: زينة توجه رسالة غريبة لشخص مجهول.. "مات بالنسبالي"

ما حقيقة زواج عايدة رياض من أحمد بدير؟

ما حقيقة زواج عايدة رياض من أحمد بدير؟

شاهد: منة فضالي &#34;قررتُ تبنّي طفل لكنه مات&#34;

شاهد: منة فضالي "قررتُ تبنّي طفل لكنه مات"

شاهد: راغب علامة يهاجم هيفاء وهبي &#34;ليست مغنية&#34;

شاهد: راغب علامة يهاجم هيفاء وهبي "ليست مغنية"

شاهد: ياسمين عز تهاجم حسن شاكوش &#34;إنت سوسة&#34;.. والأخير يرد

شاهد: ياسمين عز تهاجم حسن شاكوش "إنت سوسة".. والأخير يرد

شاهد: شيرين عبد الوهاب تلفت الأنظار ببدلة رجالي على المسرح

شاهد: شيرين عبد الوهاب تلفت الأنظار ببدلة رجالي على المسرح

بعد حلقته في برنامج &#34;كلام الناس&#34;.. نقل حمو بيكا للمستشفى

بعد حلقته في برنامج "كلام الناس".. نقل حمو بيكا للمستشفى

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها &#34;كنت أعتقد إنه ذكي&#34;

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها "كنت أعتقد إنه ذكي"

عربي

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

شاهد: لحظة انفجار شاحنة غاز وسط بيروت

شاهد: لحظة انفجار شاحنة غاز وسط بيروت

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية