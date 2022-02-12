العوض: دعوة الشيخ لبدء حوار وطني تصب في حماية المشروع الوطني

رام الله - دنيا الوطناعتبر وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن دعوة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، لبدء حوارات وطنية شاملة وثنائية مع الكل الوطني، تصب في حماية المشروع الوطني.ورحب العوض في تصريحات للوكالة الفلسطينية الرسمية، اليوم السبت، بدعوة الوزير الشيخ، والتي تأتي لتنفيذ مخرجات المجلس المركزي فيما يتعلق بالاستراتيجية الواجب اعتمادها للتصدي للمخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا.وأشار إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من عدوان، وحصار واستيطان، وقتل بدم بارد بالتواطؤ مع الإدارة الأميركية، يتطلب التصدي لها، والبدء بحوار وطني للاتفاق على استراتيجية سياسية تقوم على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وقرارات اجتماع الأمناء العامين، والاتفاق على تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية.وأكد العوض أن نجاح ذلك يتطلب تحقيق الشراكة السياسية في كافة المفاصل، بما يضمن تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل موحد .