الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية قرب مفترق بلدة عرابة، وقرية كفيرت، وعلى الشارع الرئيس في قرية بير الباشا جنوب جنين.ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية عن مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أوقفوا المركبات وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.وكانت مواجهات اندلعت الليلة الماضية، بين المواطنين وقوات الاحتلال على مفترق عرابة الواصل بشارع جنين- نابلس، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع.