إطلاق نار واستهداف منشآت للاحتلال في القدس وجنين

رام الله - دنيا الوطننفذ مقاومون في جنين والشباب الثائر في القدس الليلة الماضية عدة عمليات استهدفت الاحتلال تخللها اطلاق نار وعمليات تحطيم وحرق منشآت إسرائيلية.ففي جنين أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتــلال التي اقتحمت بلدة بير الباشا جنوب المدينة.وأفادت مصادر محلية أن اشتباكا مسلحا اندلع في البلدة وسمعت أصوات رشقات الرصاص في المنطقة.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة مثلث الشهداء جنوب جنين، كما نفذت عمليات بحث وتمشيط في بلدة عرابة.وفي القدس المحتلة أشعل الشباب الثائر النار في بوابة وضعها جيش الاحتلال قبل أيام في الجدار الفاصل وأحرقوا كاميرات مراقبة قرب بلدة أبو ديس شرق المدينة..بالتزامن مع ذلك قام شبان بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه مركبات المستوطنين على شارع جيفعات زئيف بالقرب من النفق الفاصل بين بلدتي بدّو والجيب شمال غرب القدس المحتلة.وفي حي الشيخ جراح التهمت النيران بؤرة استيطانية حيث تدخلت طواقم الإطفاء الإسرائيلية لإخماد الحريق.وكان المستوطنون قد استولوا على عدة منازل في الشيخ جراح وحولوها الى بؤر استيطانية.ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد (5) فلسطينيين خلال شهر يناير الماضي، وإصابة (13) إسرائيلياً بجراح مختلفة، ورصد (623) عملاً مقاوماً.وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ (28) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، (15) عملية منها في نابلس.وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (169، 97، 88) على التوالي.