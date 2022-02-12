الشيخ: مخرجات المجلس المركزي تتطلب حوارات وطنية وثنائية شاملة تبدأ فورًا

رام الله - دنيا الوطنذكر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن من أهم مخرجات المجلس المركزي سياسيا ووطنيا هو وضع ورسم خارطة طريق شامله ترتكز على قرارات المجلس التي حددت معالم المرحلة القادمة.وقال في تغريدة نشرها صباح يوم السبت على موقع "تويتر"، اليوم السبت، إن ذلك "يتطلب منهجية واضحة تستند الى قاعدة وحدة الكل الفلسطيني لحماية المشروع الوطني، وذلك من خلال حوارات وطنيه شاملة وثنائية يجب أن تبدأ فورا".