شؤون فلسطينية

الشيخ: مخرجات المجلس المركزي تتطلب حوارات وطنية وثنائية شاملة تبدأ فورًا

الشيخ: مخرجات المجلس المركزي تتطلب حوارات وطنية وثنائية شاملة تبدأ فورًا
رام الله - دنيا الوطن
ذكر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن من أهم مخرجات المجلس المركزي سياسيا ووطنيا هو وضع ورسم خارطة طريق شامله ترتكز على قرارات المجلس التي حددت معالم المرحلة القادمة.

وقال في تغريدة نشرها صباح يوم السبت على موقع "تويتر"، اليوم السبت، إن ذلك "يتطلب منهجية واضحة تستند الى قاعدة وحدة الكل الفلسطيني لحماية المشروع الوطني، وذلك من خلال حوارات وطنيه شاملة وثنائية يجب أن تبدأ فورا".

أخبار ذات صلة

إطلاق نار واستهداف منشآت للاحتلال في القدس وجنين

إطلاق نار واستهداف منشآت للاحتلال في القدس وجنين

حالة معابر قطاع غزة اليوم السبت

حالة معابر قطاع غزة اليوم السبت

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

(واللا): حماس أحرقت المركبة الهندسية على الحدود لهدفين

(واللا): حماس أحرقت المركبة الهندسية على الحدود لهدفين

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حماس ترفض قرارًا بريطانيًا جديدًا

حماس ترفض قرارًا بريطانيًا جديدًا

اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس

اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس

اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس

بحر: نشهد للراحل &#34;زياد الظاظا&#34; حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

بحر: نشهد للراحل "زياد الظاظا" حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

إعلام الاحتلال: مصرع فلسطينيين اثنين بحادث سير قرب معبر الكرامة

إعلام الاحتلال: مصرع فلسطينيين اثنين بحادث سير قرب معبر الكرامة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الحكومة التركية تعلن عن منح دراسية للعام الجاري

الحكومة التركية تعلن عن منح دراسية للعام الجاري

القضاء الشرعي بغزة يُصدر قانونًا جديدًا حول &#34;الطلاق التعسفي&#34;

القضاء الشرعي بغزة يُصدر قانونًا جديدًا حول "الطلاق التعسفي"

منوعات

شاهد: أنجلينا جولي تدخل بنوبة بكاء أثناء خطابها الأخير

شاهد: أنجلينا جولي تدخل بنوبة بكاء أثناء خطابها الأخير

شاهد: زينة توجه رسالة غريبة لشخص مجهول.. &#34;مات بالنسبالي&#34;

شاهد: زينة توجه رسالة غريبة لشخص مجهول.. "مات بالنسبالي"

ما حقيقة زواج عايدة رياض من أحمد بدير؟

ما حقيقة زواج عايدة رياض من أحمد بدير؟

شاهد: منة فضالي &#34;قررتُ تبنّي طفل لكنه مات&#34;

شاهد: منة فضالي "قررتُ تبنّي طفل لكنه مات"

شاهد: راغب علامة يهاجم هيفاء وهبي &#34;ليست مغنية&#34;

شاهد: راغب علامة يهاجم هيفاء وهبي "ليست مغنية"

شاهد: ياسمين عز تهاجم حسن شاكوش &#34;إنت سوسة&#34;.. والأخير يرد

شاهد: ياسمين عز تهاجم حسن شاكوش "إنت سوسة".. والأخير يرد

شاهد: شيرين عبد الوهاب تلفت الأنظار ببدلة رجالي على المسرح

شاهد: شيرين عبد الوهاب تلفت الأنظار ببدلة رجالي على المسرح

بعد حلقته في برنامج &#34;كلام الناس&#34;.. نقل حمو بيكا للمستشفى

بعد حلقته في برنامج "كلام الناس".. نقل حمو بيكا للمستشفى

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها &#34;كنت أعتقد إنه ذكي&#34;

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها "كنت أعتقد إنه ذكي"

عربي

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

شاهد: لحظة انفجار شاحنة غاز وسط بيروت

شاهد: لحظة انفجار شاحنة غاز وسط بيروت

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية