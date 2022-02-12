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شؤون فلسطينية

(واللا): حماس أحرقت المركبة الهندسية على الحدود لهدفين

(واللا): حماس أحرقت المركبة الهندسية على الحدود لهدفين
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (واللا): إن الجيش الإسرائيلي يرى أن حركة حماس أحرقت إحدى المركبات الهندسية الإسرائيلية لهدفين هما: فحص جهوزية الجيش والتدرب على سيناريو مستقبلي؛ وهو الخروج من أنفاقها الهجومية والتسلق على الجدار أو تفجيره.

 وذكر الموقع أن جيش الاحتلال يقر بأن وحدات الرصد التابعة للجيش الإسرائيلي لم تنتبه  لوصول عنصرين من حماس للمركبة وإضرامهما النار فيها، لأنهما خرجا من نفق.  

.  ونقل الموقع عن مسؤول عسكري في فرقة غزة قوله: إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن حماس لم تتخلى عن استراتيجية الأنفاق وأنها سرّعت من بناء أنفاقها الهجومية على طول الحدود في الفترة الأخيرة".

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