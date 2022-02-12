اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، شابين بالرصاص الحي و25 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و127 بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و40 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي شهدتها قرية بيت دجن شرقا.وأشار إلى أن شابين أصيبا بالرصاص الحي بمنطقة القدم، كما أصيب 14 آخرين بالمطاط، و56 اختناقا بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبا.وأوضح جبريل، بأن أربعة صحافيين تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال، وجرى نقل أحدهما لمستشفى زكاة بيتا.ونوه الى أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و37 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي شهدتها منطقة حاجز حوارة جنوبا، فيما لم يسجل أي إصابة في المواجهات التي شهدتها بلدة برقة شمال غرب نابلس.