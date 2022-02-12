عاجل

  • بلينكن: لا نعرف إذا بوتين اتخذ قراراً بغزو أوكرانيا وسنفرض عقوبات شديدة على روسيا إذا شن عملاً عسكرياً

شؤون فلسطينية

اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس

اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، شابين بالرصاص الحي و25 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و127 بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و40 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي شهدتها قرية بيت دجن شرقا.

وأشار إلى أن شابين أصيبا بالرصاص الحي بمنطقة القدم، كما أصيب 14 آخرين بالمطاط، و56 اختناقا بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبا.

وأوضح جبريل، بأن أربعة صحافيين تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال، وجرى نقل أحدهما لمستشفى زكاة بيتا.

ونوه الى أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و37 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي شهدتها منطقة حاجز حوارة جنوبا، فيما لم يسجل أي إصابة في المواجهات التي شهدتها بلدة برقة شمال غرب نابلس.

أخبار ذات صلة

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

(واللا): حماس أحرقت المركبة الهندسية على الحدود لهدفين

(واللا): حماس أحرقت المركبة الهندسية على الحدود لهدفين

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حماس ترفض قرارًا بريطانيًا جديدًا

حماس ترفض قرارًا بريطانيًا جديدًا

اتفاق يقضي بإنهاء الأزمة في جامعة بيرزيت وعودة العملية التعليمية

اتفاق يقضي بإنهاء الأزمة في جامعة بيرزيت وعودة العملية التعليمية

&#34;هل من منخفضات جديدة؟&#34;.. طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

"هل من منخفضات جديدة؟".. طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

بحر: نشهد للراحل &#34;زياد الظاظا&#34; حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

بحر: نشهد للراحل "زياد الظاظا" حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس

اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب وشرق نابلس

بحر: نشهد للراحل &#34;زياد الظاظا&#34; حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

بحر: نشهد للراحل "زياد الظاظا" حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

إعلام الاحتلال: مصرع فلسطينيين اثنين بحادث سير قرب معبر الكرامة

إعلام الاحتلال: مصرع فلسطينيين اثنين بحادث سير قرب معبر الكرامة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الحكومة التركية تعلن عن منح دراسية للعام الجاري

الحكومة التركية تعلن عن منح دراسية للعام الجاري

القضاء الشرعي بغزة يُصدر قانونًا جديدًا حول &#34;الطلاق التعسفي&#34;

القضاء الشرعي بغزة يُصدر قانونًا جديدًا حول "الطلاق التعسفي"

منوعات

بعد حلقته في برنامج &#34;كلام الناس&#34;.. نقل حمو بيكا للمستشفى

بعد حلقته في برنامج "كلام الناس".. نقل حمو بيكا للمستشفى

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: مودل روز تثير الجدل بمعانقتها أفعى ضخمة مخيفة

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها &#34;كنت أعتقد إنه ذكي&#34;

شاهد: زوجة حارس مرمى مصري شهير تفجر غضبها "كنت أعتقد إنه ذكي"

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

&#34;أنا بقدر أقاضيكم&#34;.. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

"أنا بقدر أقاضيكم".. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل &#34;البحث عن علا&#34;

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل "البحث عن علا"

فنان شهير يهاجم هاني شاكر &#34;إنت نقيب مزدوج&#34;

فنان شهير يهاجم هاني شاكر "إنت نقيب مزدوج"

عربي

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها