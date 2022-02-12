اتفاق يقضي بإنهاء الأزمة في جامعة بيرزيت وعودة العملية التعليمية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة جامعة بيرزيت، مساء الجمعة، عن التوصل لاتفاق مع الكتل الطلابية المعتصمة، تفتح بموجبه أبواب الجامعة بدءاً من يوم السبت 12 شباط/ فبراير 2022.وأضافت الجامعة، في بيان صحفي، إنه وفقاً للاتفاق، فإن الدوام والعملية التعليمية سوف تستأنف بدءاً من يوم الإثنين 14 شباط 2022، وذلك لإتمام ما تبقى من الفصل والبدء الامتحانات النهائية.وأكدت الجامعة، على حق الطلبة الدائم في النشاط الطلابي والنقابي والوطني، وضمان الإبقاء على الجامعة مفتوحة تحت جميع الظروف واللجوء للحوار لحل أي خلاف.وأضافت: "كلنا سعي وأمل في أن يساهم هذا الاتفاق بتعزيز هوية الجامعة التعددية الديمقراطية، وأن يكرس حقيقة أن الحوار المفتوح في جامعة مفتوحة هو الطريق الأمثل لتخطي الأزمات ومأسسة العلاقة بين مكونات الجامعة".وختمت: "نشكر كل من ساهم في إنهاء الأزمة من أساتذة وموظفين والهيئة الإدارية للنقابة، وكافة الجهات من خارج الجامعة بما فيها لجنة الوساطة والشخصيات الوطنية والأكاديمية وممثلي المجتمع المدني وخريجي الجامعة وأولياء أموز الطلبة، على ما بذلوه من جهود لإنهاء هذه الأزمة وعودة الحياة الأكاديمية للجامعة".وقدمت القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة في الجامعة، عنان الأتيرة، استقالتها من منصبها، الخميس الماضي.وقالت الأتيرة في كتاب الاستقالة: "تقدمت اليوم باستقالتي من منصبي كقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة، وأملي أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء الأزمة في الجامعة"، مضيفةً: "بات واضحًا أن الأزمة في جامعة بيرزيت لها امتدادات خارج أسوار الجامعة".وكانت الكتل الطلابية قد طالبت بإقالة الاتيرة معتبرة إياها احد أسباب الأزمة في الجامعة، كما طالبت بتنازل الناطق باسم الجامعة غسان الخطيب عن منصبه.