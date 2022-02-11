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"هل من منخفضات جديدة؟".. طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو يوم السبت، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وليل السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا الى شديد البرودة، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد

يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نسبيا نهارا و يطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين

يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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