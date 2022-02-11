دولي

البيت الأبيض يحذر من غزو روسي لأوكرانيا يبدأ بقصف جوي

البيت الأبيض يحذر من غزو روسي لأوكرانيا يبدأ بقصف جوي
رام الله - دنيا الوطن
حذّر البيت الأبيض، الجمعة، من أنّ غزوا عسكريا روسيا لأوكرانيا تتخلّله حملة غارات جوية و"هجوم خاطف" على كييف، بات "احتمالا فعليا جدا" خلال الأيام المقبلة، داعيا الأميركيين إلى مغادرة هذا البلد "خلال 24 إلى 48 ساعة".

ووفق ما ذكرت وكالة (بلومبيرغ)، فإن التقييمات الأميركية تشير إلى أنّ موعد الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون الثلاثاء المقبل في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان للصحفيين: "لا نزال نرى مؤشرات على تصعيد روسي، ويشمل ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".

وأضاف أن هذا الغزو يمكن "أن يحصل في أي وقت"، حتى قبل موعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في العشرين من شباط/ فبراير.

وعلى وقع هذا التوتر البالغ، أكد ساليفان أن الحلفاء بلغوا "مستوى لافتا من الوحدة" في مواجهة روسيا، منبّها إلى أن نفوذ روسيا "سيتراجع" إذا قرّرت غزو أوكرانيا.

وأضاف المستشار أنه "مهما حصل، فإن الغرب موحد أكثر مما كان منذ أعوام، وقد تعزز حلف شمال الأطلسي".

ورغم كل المعطيات التي أوردها، تدارك ساليفان أنّ الولايات المتحدة "لا تقول" إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اتخذ قراره النهائي في شأن الغزو.

وقال: "لسنا نقول إنه تم اتخاذ قرار، إنّ الرئيس بوتين اتخذ قرارا نهائيا"، معتبرا أن احتمال نزع فتيل التصعيد لا يزال ممكنا، وخصوصا عبر الدبلوماسية.

وختم بالقول: "أتوقع أن يتباحث الرئيس بايدن هاتفيا مع الرئيس بوتين، ولكن ليس لدي ما أعلنه حتى الآن".

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