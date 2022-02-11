إسرائيل تحذّر من السفر إلى أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنحذّرت وزارة الخارجية الإسرائيليّة، مساء الجمعة، من السفر إلى أوكرانيا، في ظلّ تحذيرات منذ أسابيع، من قِبل القادة الغربيين من أنّ روسيا تستعد للتصعيد في النزاع المستمر منذ ثمانية أعوام في شرقيّ أوكرانيا، بعدما حشدت نحو مئة ألف جندي في محيط الدولة السوفياتية السابقة.كما أوضحت الوزارة أنه سيتمّ إجلاء عائلات الدبلوماسيين والمبعوثين الإسرائيليين إلى كييف.وتأتي دعوة الخارجية الإسرائيلية، بعد ساعات من دعوة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا "فورًا". كما حذّر من صراع كبير محتمل مع موسكو في حال حصول مواجهة على الأرض بين القوات الأميركية والروسية، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل في الأسابيع الأخيرة.