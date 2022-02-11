دولي

إسرائيل تحذّر من السفر إلى أوكرانيا

إسرائيل تحذّر من السفر إلى أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت وزارة الخارجية الإسرائيليّة، مساء الجمعة، من السفر إلى أوكرانيا، في ظلّ تحذيرات منذ أسابيع، من قِبل القادة الغربيين من أنّ روسيا تستعد للتصعيد في النزاع المستمر منذ ثمانية أعوام في شرقيّ أوكرانيا، بعدما حشدت نحو مئة ألف جندي في محيط الدولة السوفياتية السابقة.

كما أوضحت الوزارة أنه سيتمّ إجلاء عائلات الدبلوماسيين والمبعوثين الإسرائيليين إلى كييف.

وتأتي دعوة الخارجية الإسرائيلية، بعد ساعات من دعوة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا "فورًا". كما حذّر من صراع كبير محتمل مع موسكو في حال حصول مواجهة على الأرض بين القوات الأميركية والروسية، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل في الأسابيع الأخيرة.

أخبار ذات صلة

البيت الأبيض يحذر من غزو روسي لأوكرانيا يبدأ بقصف جوي

البيت الأبيض يحذر من غزو روسي لأوكرانيا يبدأ بقصف جوي

دول العالم تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورًا

دول العالم تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورًا

&#34;أوكرانيا تهدد روسيا&#34;: أمامكم 48 ساعة لتوضيح أنشطتكم العسكرية قرب الحدود

"أوكرانيا تهدد روسيا": أمامكم 48 ساعة لتوضيح أنشطتكم العسكرية قرب الحدود

إسرائيل: تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسرائيل: تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية الأميركي: غزو روسيا لأوكرانيا ممكن &#34;في أي وقت&#34;

وزير الخارجية الأميركي: غزو روسيا لأوكرانيا ممكن "في أي وقت"

لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.. ماكرون يعلن بناء ستة مفاعلات نووية في فرنسا

لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.. ماكرون يعلن بناء ستة مفاعلات نووية في فرنسا

إسرائيل: توقعات بعرض خطة مساعدات مكملة للخطة الحكومية

إسرائيل: توقعات بعرض خطة مساعدات مكملة للخطة الحكومية

إسرائيل: 1141 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري

إسرائيل: 1141 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر: نشهد للراحل &#34;زياد الظاظا&#34; حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

بحر: نشهد للراحل "زياد الظاظا" حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الحكومة التركية تعلن عن منح دراسية للعام الجاري

الحكومة التركية تعلن عن منح دراسية للعام الجاري

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

ارتفاعات أم منخفضات.. كيف ستكون حالة الطقس الأسبوع المقبل؟

ارتفاعات أم منخفضات.. كيف ستكون حالة الطقس الأسبوع المقبل؟

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

منوعات

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

&#34;أنا بقدر أقاضيكم&#34;.. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

"أنا بقدر أقاضيكم".. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل &#34;البحث عن علا&#34;

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل "البحث عن علا"

فنان شهير يهاجم هاني شاكر &#34;إنت نقيب مزدوج&#34;

فنان شهير يهاجم هاني شاكر "إنت نقيب مزدوج"

شاهد: حمو بيكا يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد: حمو بيكا يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد استقبال أحلام الغريب لأنغام في بيتها

شاهد استقبال أحلام الغريب لأنغام في بيتها

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

عربي

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية

"التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية