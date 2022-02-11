شؤون فلسطينية

بحر: نشهد للراحل "زياد الظاظا" حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

بحر: نشهد للراحل "زياد الظاظا" حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة
رام الله - دنيا الوطن
شارك رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة، أحمد بحر في مهرجان التأبين للقائد بحركة حماس ونائب رئيس الوزراء السابق زياد الظاظا، والذي نظمته حركة حماس.

وقال بحر في كلمة له خلال مهرجان التأبين :"نعزي أنفسنا وشعبنا الفلسطيني بالقائد الوطني الكبير ورجل الدعوة ورجل الدولة م. زياد الظاظا، الذي كان يعمل ليل نهار من اجل خدمة أبناء شعبه وقضيته".

وأضاف د. بحر "إن الظاظا عمل على مدار سنوات عمره لخدمة الشعب الفلسطيني، حيث أسس للعمل المؤسساتي والنقابي والاجتماعي، إلى أن انخرط في العمل الحكومي وزيراً في الحكومة العاشرة، ومن ثم نائباً لرئيس الوزراء بصلاحيات كاملة في الحكومة الحادية عشر، ومن ثم أول رئيس للجنة متابعة العمل الحكومي".

وتابع بحر أن كل من عايش الراحل الظاظا، شهد له بحسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة، ولا يخشى في الله لومة لائم، وأنه كان حريصًا على اتباع والتزام القانون.

وقدم بحر التعزية لكل أبناء الشعب الفلسطيني عامة، ولعائلة الظاظا خاصة، برحيل هذه القامة الوطنية، محتسبًا إياه من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وقال د. بحر :" نعاهد شعبنا ونعاهد الراحل م. زياد الظاظا، أن نبقى على العهد وعلى طريق الحق وخدمة شعبنا كما كان الراحل الظاظا الذي نحسبه شهيدًا ولا نزكي على الله أحدا".

وفي ختام كلمته وجه بحر التحية إلى الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لكافة أنواع القهر والظلم والعدوان والاعتقال الإداري من قِبل الاحتلال ، والذين يواجهون جرائم الاحتلال بأمعائهم الخاوية على طريق الحرية والكرامة.

أخبار ذات صلة

&#34;هل من منخفضات جديدة؟&#34;.. طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

"هل من منخفضات جديدة؟".. طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

إعلام الاحتلال: مصرع فلسطينيين اثنين بحادث سير قرب معبر الكرامة

إعلام الاحتلال: مصرع فلسطينيين اثنين بحادث سير قرب معبر الكرامة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الحكومة التركية تعلن عن منح دراسية للعام الجاري

الحكومة التركية تعلن عن منح دراسية للعام الجاري

القضاء الشرعي بغزة يُصدر قانونًا جديدًا حول &#34;الطلاق التعسفي&#34;

القضاء الشرعي بغزة يُصدر قانونًا جديدًا حول "الطلاق التعسفي"

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر: نشهد للراحل &#34;زياد الظاظا&#34; حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

بحر: نشهد للراحل "زياد الظاظا" حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الحكومة التركية تعلن عن منح دراسية للعام الجاري

الحكومة التركية تعلن عن منح دراسية للعام الجاري

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

ارتفاعات أم منخفضات.. كيف ستكون حالة الطقس الأسبوع المقبل؟

ارتفاعات أم منخفضات.. كيف ستكون حالة الطقس الأسبوع المقبل؟

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

منوعات

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

&#34;أنا بقدر أقاضيكم&#34;.. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

"أنا بقدر أقاضيكم".. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل &#34;البحث عن علا&#34;

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل "البحث عن علا"

فنان شهير يهاجم هاني شاكر &#34;إنت نقيب مزدوج&#34;

فنان شهير يهاجم هاني شاكر "إنت نقيب مزدوج"

شاهد: حمو بيكا يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد: حمو بيكا يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد استقبال أحلام الغريب لأنغام في بيتها

شاهد استقبال أحلام الغريب لأنغام في بيتها

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

عربي

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية

"التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية