دول العالم تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورًا

رام الله - دنيا الوطنخفضت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الجمعة، أعداد العاملين بالسفارة الأميركية في أوكرانيا.وطالبت الادارة الأمريكية، جميع الأميركيين مغادرة أوكرانيا خلال 24 ساعة.ودعت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورًا طالما تتوفر رحلات تجارية للعودة.وأكدت الحكومة أنها اتخذت قراراً بسحب المزيد من موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، بينما طالبت الخارجية النرويجية مواطنيها مغادرة أوكرانيا على الفور.وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحذيرا من السفر لأوكرانيا، كما أعلنت عن إجلاء أسر الدبلوماسيين والمبعوثين من كييف.وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "بعد تدهور الوضع في أوكرانيا، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين المقيمين في البلاد بالتفكير في البقاء، وعلى أي حال تجنب الاقتراب من النقاط الساخنة"، بحسب ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وأضافت: "كما توصي الوزارة المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للقدوم إلى أوكرانيا بالتفكير في تجنب ذلك في الوقت الحالي".