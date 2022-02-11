دولي

دول العالم تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورًا

دول العالم تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورًا
رام الله - دنيا الوطن
خفضت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الجمعة، أعداد العاملين بالسفارة الأميركية في أوكرانيا.

وطالبت الادارة الأمريكية، جميع الأميركيين مغادرة أوكرانيا خلال 24 ساعة.

ودعت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورًا طالما تتوفر رحلات تجارية للعودة.

وأكدت الحكومة أنها اتخذت قراراً بسحب المزيد من موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، بينما طالبت الخارجية النرويجية مواطنيها مغادرة أوكرانيا على الفور.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحذيرا من السفر لأوكرانيا، كما أعلنت عن إجلاء أسر الدبلوماسيين والمبعوثين من كييف.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "بعد تدهور الوضع في أوكرانيا، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين المقيمين في البلاد بالتفكير في البقاء، وعلى أي حال تجنب الاقتراب من النقاط الساخنة"، بحسب ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وأضافت: "كما توصي الوزارة المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للقدوم إلى أوكرانيا بالتفكير في تجنب ذلك في الوقت الحالي".

أخبار ذات صلة

&#34;أوكرانيا تهدد روسيا&#34;: أمامكم 48 ساعة لتوضيح أنشطتكم العسكرية قرب الحدود

"أوكرانيا تهدد روسيا": أمامكم 48 ساعة لتوضيح أنشطتكم العسكرية قرب الحدود

إسرائيل: تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسرائيل: تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية الأميركي: غزو روسيا لأوكرانيا ممكن &#34;في أي وقت&#34;

وزير الخارجية الأميركي: غزو روسيا لأوكرانيا ممكن "في أي وقت"

لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.. ماكرون يعلن بناء ستة مفاعلات نووية في فرنسا

لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.. ماكرون يعلن بناء ستة مفاعلات نووية في فرنسا

إسرائيل: توقعات بعرض خطة مساعدات مكملة للخطة الحكومية

إسرائيل: توقعات بعرض خطة مساعدات مكملة للخطة الحكومية

إسرائيل: 1141 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري

إسرائيل: 1141 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري

بايدن يدعو المواطنين الأميركيين لمغادرة أوكرانيا فوراً

بايدن يدعو المواطنين الأميركيين لمغادرة أوكرانيا فوراً

إسرائيل: انحسار الموجة الخامسة لفيروس (كورونا)

إسرائيل: انحسار الموجة الخامسة لفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر: نشهد لراحل &#34;زياد الظاظا&#34; حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

بحر: نشهد لراحل "زياد الظاظا" حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

10 إصابات بالرصاص المعدني بينهم طفل خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

10 إصابات بالرصاص المعدني بينهم طفل خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

فلسطين: 17 وفاة و4040 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 17 وفاة و4040 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

&#34;أنا بقدر أقاضيكم&#34;.. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

"أنا بقدر أقاضيكم".. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل &#34;البحث عن علا&#34;

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل "البحث عن علا"

فنان شهير يهاجم هاني شاكر &#34;إنت نقيب مزدوج&#34;

فنان شهير يهاجم هاني شاكر "إنت نقيب مزدوج"

شاهد: حمو بيكا يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد: حمو بيكا يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد استقبال أحلام الغريب لأنغام في بيتها

شاهد استقبال أحلام الغريب لأنغام في بيتها

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

عربي

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية

"التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية