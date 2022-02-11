شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: مصرع فلسطينيين اثنين بحادث سير قرب معبر الكرامة

إعلام الاحتلال: مصرع فلسطينيين اثنين بحادث سير قرب معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 7 مواطنين في حادث سير مروّع، وقع مساء الجمعة، على "شارع 90" قرب معبر الكرامة شرق أريحا.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن فلسطينيين اثنين لقيا مصرعهما في حادث السير، كما أصيب 5 آخرون بجروح متوسطة.

وأفادت مصادر محلية أن الحادث نجم عن تصادم عدة مركبات، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين وصفت إصاباتهم ما بين خطيرة ومتوسطة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت إصابتين إلى مستشفى أريحا الحكومي لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الارتباط الفلسطيني يجري متابعاته لمعرفة تفاصيل باقي الإصابات.

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