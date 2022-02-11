عربي

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء الجمعة عن اتفاق "إسرائيلي بحريني" على تعيين ضابط ارتباط من البحرية الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الضابط الكبير -الذي من المتوقع أن يصل إلى البحرين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة- سوف يكون مكلفا بالاتصال مع الأسطول الخامس الأميركي في المملكة.

وهذا التعيين "تاريخي وغير مسبوق" لمسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي في منصب رسمي داخل دولة عربية، وفق القناة الإسرائيلية.

وتم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن بيني غانتس للبحرين الأسبوع الماضي، حيث اتفق الوزير على ذلك خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، وقائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال براد كوبر.

ويتوقع مسؤولون أن يأخذ هذا التعاون الاستثنائي مساره بين إسرائيل ودول الخليج في المستقبل القريب.

وكان موقع "إسرائيل ديفينس" (Israel Defense) كشف أول أمس الأربعاء النقاب عن شراء البحرين أنظمة رادارات مضادة للطائرات المسيرة من شركة إسرائيلية.

وأفاد الموقع بأن شركة "باتس. بي" (bats.be) -وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا- قد كشفت عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة مع البحرين.

يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا في 15 أيلول/ سبتمبر 2020 في البيت الأبيض على اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة انفجار شاحنة غاز وسط بيروت

شاهد: لحظة انفجار شاحنة غاز وسط بيروت

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية

(حزب الله): نرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية

"التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية

12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي

12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي

مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة

مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر: نشهد لراحل &#34;زياد الظاظا&#34; حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

بحر: نشهد لراحل "زياد الظاظا" حسن الخلق ونظافة اليد وطيب السمعة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

إصابات بالرصاص المطاطي واعتقال شقيقين شمال غرب القدس

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله قسرًا

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

10 إصابات بالرصاص المعدني بينهم طفل خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

10 إصابات بالرصاص المعدني بينهم طفل خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

فلسطين: 17 وفاة و4040 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 17 وفاة و4040 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

&#34;أنا بقدر أقاضيكم&#34;.. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

"أنا بقدر أقاضيكم".. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل &#34;البحث عن علا&#34;

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل "البحث عن علا"

فنان شهير يهاجم هاني شاكر &#34;إنت نقيب مزدوج&#34;

فنان شهير يهاجم هاني شاكر "إنت نقيب مزدوج"

شاهد: حمو بيكا يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد: حمو بيكا يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد استقبال أحلام الغريب لأنغام في بيتها

شاهد استقبال أحلام الغريب لأنغام في بيتها

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

عربي

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية

"التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية