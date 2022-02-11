بعد شراء البحرين أنظمة إسرائيلية.. اتفاق لتمركز ضابط إسرائيلي في المنامة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء الجمعة عن اتفاق "إسرائيلي بحريني" على تعيين ضابط ارتباط من البحرية الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة.وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الضابط الكبير -الذي من المتوقع أن يصل إلى البحرين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة- سوف يكون مكلفا بالاتصال مع الأسطول الخامس الأميركي في المملكة.وهذا التعيين "تاريخي وغير مسبوق" لمسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي في منصب رسمي داخل دولة عربية، وفق القناة الإسرائيلية.وتم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن بيني غانتس للبحرين الأسبوع الماضي، حيث اتفق الوزير على ذلك خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، وقائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال براد كوبر.ويتوقع مسؤولون أن يأخذ هذا التعاون الاستثنائي مساره بين إسرائيل ودول الخليج في المستقبل القريب.وكان موقع "إسرائيل ديفينس" (Israel Defense) كشف أول أمس الأربعاء النقاب عن شراء البحرين أنظمة رادارات مضادة للطائرات المسيرة من شركة إسرائيلية.وأفاد الموقع بأن شركة "باتس. بي" (bats.be) -وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا- قد كشفت عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة مع البحرين.يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا في 15 أيلول/ سبتمبر 2020 في البيت الأبيض على اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.