"أوكرانيا تهدد روسيا": أمامكم 48 ساعة لتوضيح أنشطتكم العسكرية قرب الحدود

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام بأن أوكرانيا أمهلت روسيا 48 ساعة لتوضيح طبيعة أنشطتها العسكرية قرب الحدود وفي جزيرة القرم.وأوضحت قناة (الجزيرة) القطرية أن أوكرانيا هددت روسيا بطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن في حال امتناع روسيا عن توضيح أنشطتها العسكرية.يُشار إلى أن العاصمة الروسية شهدت الجمعة اجتماعًا بين وزير الدفاع سيرغي شويغو مع نظيره البريطاني بن والاس، في مسعى لخفض التصعيد بين الغرب وموسكو بشأن أوكرانيا.في وقت تجري القوات الروسية مناورات في عدة مناطق قرب الحدود مع أوكرانيا، وقد حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا "في أي وقت".وقال شويغو -خلال محادثاته مع نظيره البريطاني- إن الوضع العسكري السياسي في أوروبا يزداد توترا، وإن اللوم لا يقع على روسيا.وأضاف خلال محادثاته أن بلاده ستقدم ردها للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن الضمانات الأمنية بأقرب وقت، داعيا الدول الغربية إلى الكف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.وكانت موسكو بعثت برسالة إلى أميركا وحلف الناتو توضح فيها الضمانات الأمنية التي تطلبها من الطرفين لخفض التصعيد في العلاقات بين الجانبين، ومن أبرزها عدم التحاق أوكرانيا بالناتو وإبعاد أسلحة الحلف عن الحدود الروسية.من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني لنظيره الروسي إنه يأمل اغتنام اجتماع اليوم لحل عدد من القضايا العالقة عن طريق الدبلوماسية متحدثا عن بلوغ العلاقات بين موسكو ولندن إلى درجة صفرية.وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الروسي أن الأسلحة التي أرسلتها بلاده لأوكرانيا دفاعية وقصيرة المدى ولا تشكل بأي حال خطرا على أي دولة.