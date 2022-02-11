الجهاد الإسلامي توجّه التحية لإيران بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

رام الله - دنيا الوطنوجّه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة، التحية إلى إيران، فى الذكرى (43) لاِنتصار الثورة الإسلامية.وقال الحساينة عبر حسابه (تويتر):‏" التحية لإيران الثورة، التي ما زالت تعلن ثورتها في وجه الباطل والاستعمار ومحاولات الهيمنة التي تقودها واشنطن ورأس حربتها في المنطقة (الكيان الصهيوني)، وتعلن انحيازها لفلسطين المقاومة، التحية لقادة الثورة الصامدين في وجه الإعصار".وأضاف: "التحية للشعب الإيراني العزيز الأبيّ الذي ما زال حريصاً على احتضان ثورته والدفاع عنها، رغم ما أصابه من تداعيات الحصار الأمريكي والغربي الظالم".كما وجّه الحساينة، التحية لكل الثائرين والمنتفضين على كل أشكال الظلم والعدوان في العالم، وفي القلب منهم ثوار فلسطين الذين يمتشقون البندقية ويعانقون الشهادة.