الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة العامة الإماراتية، عما أسمته عقوبة "جريمة التسول".وقالت النيابة في تغريدة على (تويتر): إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة".وأوضحت النيابة الحالات التي تكون فيها العقوبة مشددة، وهي "إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، أو إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم".ويأتي هذا الإعلان في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة.