(حزب الله) يرفض أي مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية
طالب (حزب الله) اللبناني بعدم قبول أي مقترحات لا تراعي حقوق لبنان الكاملة بمسألة ترسيم الحدود البحرية للبلاد تحت وطأة الضغوط الأمريكية.
وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في (حزب الله) الشيخ علي دعموش إن "الإدارة الأمريكية ومن خلال مبعوثها الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية تحاول ابتزاز لبنان".
وأوضح أن الولايات المتحدة "تستغل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد للضغط عليه ليقدم تنازلات في مسالة ترسيم الحدود وحقول النفط والغاز".
وأشار دعموش إلى أن واشنطن "تحاول من خلال بعض المقترحات إدخال لبنان في منظومة التطبيع مع العدو بالتدريج والمواربة".
وأضاف: "نحن نرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو ولا يجوز أن يقبل اللبنانيون تحت وطأة الضغوط الأمريكية بأية مقترحات لا تراعي الحقوق اللبنانية الكاملة بمسألة الترسيم وحقول النفط".
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