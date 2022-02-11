(حزب الله) يرفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية

رام الله - دنيا الوطنطالب (حزب الله) اللبناني بعدم قبول أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان الكاملة بمسألة ترسيم الحدود البحرية‎ للبلاد تحت وطأة الضغوط الأمريكية.وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في (حزب الله) الشيخ علي دعموش إن "‏الإدارة الأمريكية ومن خلال مبعوثها الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية‎ ‌‏تحاول ‏ابتزاز لبنان".وأوضح أن الولايات المتحدة "تستغل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد للضغط عليه ليقدم تنازلات ‏في مسالة ترسيم الحدود وحقول النفط والغاز".وأشار دعموش إلى أن واشنطن "تحاول من خلال بعض المقترحات ‏إدخال لبنان في منظومة التطبيع مع العدو بالتدريج والمواربة".وأضاف: "نحن نرفض أي شكل من ‏أشكال التطبيع مع العدو ولا يجوز أن يقبل اللبنانيون تحت وطأة الضغوط الأمريكية بأية ‏مقترحات لا تراعي الحقوق اللبنانية الكاملة بمسألة الترسيم وحقول النفط". ‏