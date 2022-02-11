السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (عكاظ): إن المديرية العامة للجوازات السعودية بدأت بتمديد تأشيرات الخروج النهائي المنتهية بين 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021، و7 شباط/ فبراير 2022 للمقيمين المغاربة.وذكرت الصحيفة أن التمديد سيكون حتى تاريخ 14 شباط/ فبراير 2022، مشيرة إلى أن التمديد جاء إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة "كوفيد-19"كما أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج.