دولي

إسرائيل: تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسرائيل: تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت معطيات صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تراجع عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا، وانخفاض عدد المصابين بحالة حرجة في المستشفيات.

ووفقًا للمعطيات، تم تسجيل أقل من 30 ألف إصابة في يوم واحد لأول مرة منذ أكثر من شهر، حيث تم تشخيص 27,723 إصابة جديدة يوم أمس الخميس. كما تم تسجيل 12,793 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وسجّلت إسرائيل منذ مطلع العام الجاري ما يقرب من 2 مليون إصابة بفيروس كورونا، منهم نحو 182 ألف شخص لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصابون فيها بالفيروس.

وبلغت حصيلة الوفيات 9434 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شباط 2020، علمًا أنه تم تسجيل 475 وفاة منذ مطلع شهر شباط الجاري بمعدل 47 وفاة في اليوم.

وتشير المعطيات إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا يبلغ نحو 305,000 حالة، وعدد المصابين بحالة حرجة 1070 مصابًا، منهم 267 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأميركي: غزو روسيا لأوكرانيا ممكن &#34;في أي وقت&#34;

وزير الخارجية الأميركي: غزو روسيا لأوكرانيا ممكن "في أي وقت"

لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.. ماكرون يعلن بناء ستة مفاعلات نووية في فرنسا

لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.. ماكرون يعلن بناء ستة مفاعلات نووية في فرنسا

إسرائيل: توقعات بعرض خطة مساعدات مكملة للخطة الحكومية

إسرائيل: توقعات بعرض خطة مساعدات مكملة للخطة الحكومية

إسرائيل: 1141 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري

إسرائيل: 1141 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري

بايدن يدعو المواطنين الأميركيين لمغادرة أوكرانيا فوراً

بايدن يدعو المواطنين الأميركيين لمغادرة أوكرانيا فوراً

إسرائيل: انحسار الموجة الخامسة لفيروس (كورونا)

إسرائيل: انحسار الموجة الخامسة لفيروس (كورونا)

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية &#34;انتهاك صارخ وستؤدي لتصعيد حاد&#34;

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية "انتهاك صارخ وستؤدي لتصعيد حاد"

إسرائيل: رصد 36,835 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل: رصد 36,835 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

الشرطة تحقق في ظروف وفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

&#34;التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية

"التعاون الإسلامي: نُدين الأعمال العدائية المتكررة لجماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية

نابلس: إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

نابلس: إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل خمسة شبان بالقدس وتعتدي على أحدهم

قوات الاحتلال تعتقل خمسة شبان بالقدس وتعتدي على أحدهم

الأسرى يواصلون معركتهم النضالية وإدارة السجون تدفع بتعزيزات من وحدات القمع

الأسرى يواصلون معركتهم النضالية وإدارة السجون تدفع بتعزيزات من وحدات القمع

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر شهاب محمد

"الثقافة" تنعى الشاعر شهاب محمد

مستوطنون يعتدون على راعي أغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يعتدون على راعي أغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم

منوعات

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

شاهد: حسن الرداد يحدث ضجة برقصته وسط شوارع جدة

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. ما حقيقة وفاة عادل إمام؟

&#34;أنا بقدر أقاضيكم&#34;.. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

"أنا بقدر أقاضيكم".. رابح صقر يعتزل (تويتر) بسبب متابِع

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

شاهد: بائع خضار يحدث ضجة بسبب التشابه الكبير بينه وبين عبدالمجيد عبدالله

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

للمرة الأولى.. كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي وست

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل &#34;البحث عن علا&#34;

شاهد: لقاء طريف مع أبطال مسلسل "البحث عن علا"

فنان شهير يهاجم هاني شاكر &#34;إنت نقيب مزدوج&#34;

فنان شهير يهاجم هاني شاكر "إنت نقيب مزدوج"

شاهد: حمو بيكا يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد: حمو بيكا يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد استقبال أحلام الغريب لأنغام في بيتها

شاهد استقبال أحلام الغريب لأنغام في بيتها

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

عربي

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

الإمارات تجرم التسول وتكشف عن عقوبة مشددة لفئات من المتسولين

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

السعودية تصدر قرارًا بشأن المغاربة المقيمين على أراضيها

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي

12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي