ارتفاعات أم منخفضات.. كيف ستكون حالة الطقس الأسبوع المقبل؟

رام الله - دنيا الوطنأكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن تأثير المنخفض الجوي قد تراجع اليوم وكان هناك ارتفاع الحرارة قليلاً مع بقاء الطقس بارد، مع احتمال سقوط الأمطار المحلية ضمن مناطق محدودة، وهذا ما تم توقعه للمنخفض الصغير الذي ضرب فلسطين أمس واليوم بشكل محدود.وتوقع العلامي، أن يشهد يوم السبت والأحد، استقرار تام على الحالة الجوية، وارتفاعات متتالية على الحرارة.وأفادت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن طقس الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا الى شديد البرودة، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام و يطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نسبيا نهارا و يطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون جو الاثنين، غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتكون الفرصة مهياة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.