شؤون فلسطينية

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بينهم عدة صحفيين ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بنابلس.

 واندلعت المواجهات على جبل صبيح جنوب نابلس، بعد أداء صلاة الجمعة على الأراضي المقابلة لبؤرة "إيفتار" الاستيطانية.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة الصحفية رنين صوافطة خلال تغطيتها المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا، ونقلت على إثرها لمستوصف بيتا الطبي لاستكمال العلاج.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها أسعفت ميدانياً 15 مصاباً بالغاز، و3 مصابين في المطاط.

واعتدت قوات الاحتلال على أربعة صحافيين خلال تغطيتهم المواجهات على جبل صبيح، وتم علاجهم ميدانياً.

بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس، بعد المسيرة الأسبوعية التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الكبير في القرية باتجاه المنطقة الشرقية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة 48 مواطنا بالاختناق والرصاص المعدني بينهم مسعفين وصحفي خلال المواجهات في بيت دجن.

وأوضحت مصادر محلية بإصابة الصحفي محمد أبو ثابت بالرصاص المطاطي خلال تغطيته المواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن.

وتشهد قرية بيت دجن مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر، إلى جانب فعاليات الإرباك الليلي اليومية.

وأقام المستوطنون البؤرة الاستيطانية، في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية بيت دجن والمطلة على الأغوار، والتي شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى وصولا إلى بيت دجن.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوم الجمعة مسيرات منددة بالاستيطان ورافضة لسياسات الاحتلال التنكيلية بأبناء شعبنا.

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