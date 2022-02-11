10 إصابات بالرصاص المعدني بينهم طفل خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب 10 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفاد الناطق الاعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا من الرصاص المعدني، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر (13 عاما)، وتم نقله الى المستشفى.وأشار شتيوي إلى أن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء البلدة، تنديدا بجريمة إعدام الاحتلال ثلاثة شبان في نابلس، ونصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد.